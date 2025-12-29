Трамп заговорил об одном обязательстве России перед Украиной

Lenta.ru

Россия будет помогать в востановлении Украины. Об этом обязательстве заговорил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую организовали по итогам переговоров во Флориде, трансляцию его выступления вел Белый дом.

Кроме того, президент США озвучил выгодное для Украины предложение от России по поставкам дешевой энергии в республику.

«Она [Москва] хочет успеха Украине. Россия готова поставлять энергию Украине по данным низким ценам», — подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее в Конгрессе США потребовали от Киева вернуть все потраченные на страну средства. Член Палаты представителей Джимми Патронис подчеркнул, что Украине также стоит пойти на уступки.