Президент США Дональд Трамп не видит необходимости в визите на Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Но если бы это (визит. - "Газета.Ru") помогло спасти 25 тысяч жизней в месяц, я, конечно, был бы готов это сделать", - отметил американский политик.

Встреча Трампа и Зеленского прошла 28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Они общались около двух часов, а потом по видеосвязи провели беседу с лидерами Европы и генсеком НАТО. До переговоров с Зеленским Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Президент США назвал разговор хорошим и продуктивным. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, главы государств обсуждали переговоры по урегулированию конфликта на Украине.