Трамп заявил, что Россия поможет восстановить Украину

Россия поможет восстановить Украину после окончания конфликта, заявил президент США Дональд Трамп по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

«Они будут помогать. Россия будет помогать. Россия хочет, чтобы Украина была успешной. Звучит несколько странно, но я объяснял, что президент Путин проявил большую щедрость в своём отношении к преуспеванию Украины, в том числе что касается поставок энергии, электричества и прочего по очень низким ценам», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп подтвердил, что обсуждал по телефону с Путиным в том числе возможные время и место новой встречи.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что президенты договорились провести ещё один телефонный разговор после встречи Трампа с Владимиром Зеленским.