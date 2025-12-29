Зеленского на переговорах посадили напротив портрета покойного монарха

Президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в резиденцию американского лидера Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (Флорида) для переговоров, посадили напротив портрета покойного монарха. Речь об изображении королевы Великобритании Елизаветы II, это заметило РИА Новости.

Встреча глав государств и других участников переговорного процесса состоялась в обеденном зале, она продолжалась более 1,5 часа. Портрет Елизаветы II оказался перед лицами всей украинской делегации.

До этого Дональд Трамп рассказывал, что его мать Мэри, которая родилась в Шотландии, являлась большой поклонницей покойной королевы.