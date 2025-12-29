Трамп признал один факт о России и Запорожской АЭС

Президент США Дональд Трамп признал тот факт, что Россия не обстреливала Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом он Владимиром Зеленским.

«[Президент России Владимир] Путин хорошо работал с Украиной по ее открытию. Он не наносил удары ракетами по ней», — сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что обсуждал вопрос ЗАЭС напрямую с Путиным. По его словам, российский лидер отметил, что готов работать вместе с Украиной, чтобы сделать электростанцию «открытой».

Ранее сообщалось, что вопрос принадлежности ЗАЭС остается одним из самых спорных пунктов мирного плана по Украине. Отмечается, что, даже в случае перехода атомной станции под контроль Киева, потребуется несколько лет для восстановления оборудования.