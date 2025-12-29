Переговоры Трампа и Зеленого завершились, идет видеоконференция с европейцами

В резиденции президента США Мар-а-Лаго завершились переговоры Дональда Трампа и Зеленского. Они продлились около двух часов.

Как сообщает итальянская Corriere della Sera, Трамп и Зеленский проводят видеоконференцию с европейскими лидерами. Об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни.

Несмотря на то, изначально предполагалось, что консультации будут открыты для прессы, в начале переговоров Трамп попросил представителей СМИ покинуть зал.

С американской стороны присутствовали госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, заместитель главы администрации Белого дома по политическим вопросам Стивен Миллер, комиссар Федеральной службы закупок Джош Груенбаум, спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Киев помимо Зеленского был представлен послом Украины в США Ольгой Стефанишиной, замглавой МИД Сергеем Кислицей, глава СНБО Рустемом Умеровым, главой генштаба ВСУ Андреем Гнатовым, советником руководителя офиса Зеленского Александром Бевзой, министром экономики Алексеем Соболевым.

Перед началом встречи Трамп заявил, что считает, что стороны близки к сделке, "которая хороша для Украины и хороша для всех". При этом он подчеркнул, что у него "нет крайних сроков". "Либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться еще очень долгое время", - указал Трамп.

Трамп соообщил, что после встречи с Зеленским намерен провести телефонные переговоры с лидерами европейских стран. Также американский президент указал, что планирует вновь позвонить президенту России Владимиру Путину. "Я позвоню президенту Путину после встречи, - указал Трамп. - И мы продолжим переговоры. Довольно трудные. Но не такие уж и трудные".