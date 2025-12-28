Зеленский поник после вопроса журналистов о Путине

Владимир Зеленский перестал улыбаться после вопроса журналистов о возможной встрече президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, когда Зеленский прибыл на встречу с американским лидером, его настроение было приподнятым — он улыбался и выглядел расслабленным. Однако после того, как представители СМИ стали задавать вопросы Трампу о его встрече с Путиным, улыбка исчезла с лица украинского политика.

Также отмечается, что Зеленский напрягся после слов Трампа о том, что вопрос встречи «зависит от обстоятельств».

«Он несколько раз дернул носом и сжал губы, пытаясь скрыть раздражение», — рассказал корреспондент.

Ранее Трамп сообщил о своем намерении позвонить Путину после встречи с Зеленским. Российский и американские лидеры также провели телефонный разговор перед началом переговоров.