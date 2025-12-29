Вучич объявил о внеочередных парламентских выборах в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье вечером объявил о том, что в 2026 году в стране состоятся внеочередные парламентские выборы. По словам сербского лидера, тем самым власти решили выполнить основное требование оппозиционно настроенных студентов, протестующих в стране уже целый год.

Символично, что Вучич озвучил важную новость, выступая перед народом около здания Народной Скупщины (сербский парламент) в Белграде. Несмотря на резонансный характер объявления, ни о каких критических уступках со стороны властей нет и речи: Вучич четко дал понять, что решение о выборах призвано наглядно показать поддержку населения в адрес правительства. По его словам, это будет политическим ответом государства на действия оппозиционных провокаторов, продолжающих блокировать объекты инфраструктуры, а также важные транспортные артерии Белграда и других городов.

Смелый шаг властей, в частности, стал реакцией на воскресную акцию оппозиции, собиравшей подписи населения за новые выборы.

"Только они не будут так счастливы, когда будут считать голоса. Мы собираемся победить их на каждом месте в Сербии", - отметил сербский лидер, чьи слова приводит агентство Tanjug.

В своей речи Вучич выразил большую благодарность тем студентам, которые хотят учиться, а не заниматься антиправительственными протестами, и которые уже давно стоят палаточным лагерем в Пионерском парке (рядом с президентским дворцом) в качестве символа поддержки властей. Вучич особо подчеркнул, что именно студенты в Пионерском лагере стали объектом ненависти со стороны оппозиционеров. "Все это время вас (оппозиционеров - прим. ред.) беспокоила искра свободы, которая родилась в Пионерском парке. Эта искра обороны государства. Эта искра обороны Сербии", - пламенно сказал сербский президент под аплодисменты и одобрительные возгласы толпы.

В воскресенье же Вучич пришел и на телевидение, выступив на телеканале Pink. Он еще раз похвалил поддерживающих государство студентов, добавив, что они продемонстрировали исключительное мужество. А заодно подчеркнул, что стремления оппозиции организовать "майдан" в Сербии провалились именно из-за сопротивления народа.

В преддверии новогодних праздников Вучич анонсировал скорый демонтаж палаток в Пионерском лагере, который, по словам президента, осуществят в январе.

"Я думаю, что сейчас самое подходящее время для возвращения к нормальной жизни. Потому что я совершенно уверен, что те, кто хотел прийти к власти силой, больше не имеют ни возможности, ни силы угрожать. Не говоря уже о том, чтобы захватить власть силой", - констатировал президент Сербии.

Глава государства пролил свет и на то, какую затею прозападные протестующие вынашивали 15 марта: по словам Вучича, тогда оппозиция хотела захватить президентский дворец и парламент, но власти были в курсе этих намерений. Очевидно, что все под контролем у Вучича и сейчас: выборы станут возможностью для властей окончательно выбить почву из-под ног прозападных протестующих, лишив их последних "аргументов".

"Я верю, что предстоящий год будет одним из лучших, если не лучшим в истории Сербии", - отметил Вучич в своем выступлении у парламента.

Это красноречивая демонстрация того, что настрой у сербского лидера - самый боевой.