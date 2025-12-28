Трамп поздравил Путина с Новым годом и пожелал россиянам счастья

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался 1 час 15 минут и имел дружеский, доброжелательный и деловой характер, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков

"Президенты в начале разговора... обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и, естественно, пожелали счастья народам двух стран", - сказал он.

Ушаков добавил, что оба лидера выразили заинтересованность в мирном и долговременном урегулировании конфликта на Украине.

Трамп позвонил российскому коллеге перед встречей с президентом республики Владимиром Зеленским. Американский лидер назвал разговор хорошим и продуктивным. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы государств обсуждали переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Как писала Financial Times, Киев обеспокоен фактом звонка, поскольку он может отразиться на "тоне" встречи с Зеленским. "Газета.Ru" следит за встречей лидеров США и Украины в режиме реального времени.