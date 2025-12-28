Премьер Польши обратился к Зеленскому перед его встречей с Трампом

Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал президента Украины Владимира Зеленского перед его переговорами с главой США Дональдом Трампом. Его сообщение опубликовано в социальной сети X.

«Удачи», — написал польский премьер.

Встреча Зеленского с Трампом уже началась. Переговоры проходят в частной резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида). Как сообщил украинский лидер, на встрече будет обсуждаться вопрос территориальных уступок. Трамп, в свою очередь, выразил надежду на ее успешный исход.