Трамп высказался о дедлайнах по урегулированию на Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что не устанавливает крайних сроков в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Он высказался об этом во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, трансляцию встречи ведет Белый дом на YouTube.

«У меня нет дедлайнов», — ответил Трамп на соответствующий вопрос представителей СМИ.

Ранее о дедлайнах по урегулированию на Украине высказывался госсекретарь США Марко Рубио. Он указал, что Вашингтон будет работать «так долго, как это потребуется» для достижения прогресса в мирных переговорах.