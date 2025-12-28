МИД Армении опроверг планы разорвать связи с Россией

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слухи о намерении разорвать дипломатические и экономические отношения с Москвой, уточнив официальную позицию страны.

Власти Армении не ставят перед собой задачу разрыва отношений с Россией, сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передает РИА «Новости». Мирзоян подчеркнул, что у правительства страны нет и не планируется повестки, связанной с «выводом» России и прекращением политических или экономических отношений.

Министр отметил, что эта позиция четко доносится международным партнерам, чтобы избежать возможных недоразумений. По его словам, «никакой такой политики не ведется», и речи о разрыве официальных и неофициальных контактов не идет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евродипломатии Кая Каллас ожидает от Армении присоединения к санкциям против России.

Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян заявил, что реформы в стране нацелены на достижение стандартов Евросоюза независимо от перспектив членства.