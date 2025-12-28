Зеленский раскрыл тему встречи с Трампом

Lenta.ru

Одну из тем встречи с президентом США Дональдом Трампом раскрыл украинский лидер Владимир Зеленский. Он анонсировал, что, среди прочего, в рамках сегодняшних переговоров во Флориде будет обсуждаться вопрос территориальных уступок, трансляция ведется на YouTube.

Зеленский раскрыл тему встречи с Трампом
© Global Look Press

Глава Белого дома уточнил, что Киев будет иметь крупные экономические выгоды от соглашения.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину перед переговорами с Владимиром Зеленским. По его словам, разговор вышел хорошим и очень продуктивным, он продлился один час и 15 минут. Кроме того, главы РФ и США планируют вновь созвониться сразу по окончании переговоров с украинской стороной.