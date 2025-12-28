Трамп позвонит Путину после встречи с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что намерен позвонить главе России Владимиру Путину после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону после встречи с украинской стороной вечером.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину перед переговорами с Владимиром Зеленским. По его словам, разговор вышел хорошим и очень продуктивным. Разговор продлился один час и 15 минут.