На Западе допустили «публичную казнь» на встрече Трампа с Зеленским

Присутствие прессы на предстоящих переговорах президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским вызывает беспокойство. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети X.

По его словам, это может означать «либо капитуляцию, либо публичную казнь».

Ранее американский лидер сообщил, что встретит Зеленского в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде в присутствии прессы.

Перед переговорами Трамп созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. Их беседа длилась 1 час 15 минут. В ходе разговора глава США признался, что украинский конфликт оказался для него самым трудным.