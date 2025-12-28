Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не может игнорировать провалы Киева на фронте. Об этом сообщил подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Даниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Украинская сторона проигрывает — и в последние дни она проигрывает быстрее», — указал эксперт.

Дэвис спрогнозировал, что Трамп вряд ли захочет помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому — человеку, который, по словам эксперта, отказывается признавать реальность и рассматривать возможность сделать то, что очевидно стало единственным вариантом, который может спасти его государство, в то время как он проигрывает.

Ранее в России обратили внимание на одну деталь во внешнем виде прилетевшего в США Владимира Зеленского. Речь идет о его одежде. Уточняется, что на встречу с американским лидером в Майами Зеленский надел футболку черного цвета вместо официального костюма.