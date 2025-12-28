Раскрыто место встречи Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп сказал, что примет своего украинского коллегу Владимира Зеленского в своем имении Мар-а-Лаго в Флориде в присутствии прессы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, президент США примет Зеленского в обеденном зале.

Зеленский прибыл в Майами для встречи с президентом США вечером 28 декабря. Переговоры запланированы на 21:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил российскому главе Владимиру Путину перед встречей с Зеленским.