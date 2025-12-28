Трамп перед встречей с Зеленским сделал неожиданное заявление

Президент США Дональд Трамп сообщил о проведённом телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

В своём сообщении Трамп охарактеризовал беседу как «хорошую и очень продуктивную». Он отметил, что разговор состоялся перед его запланированной встречей с Владимиром Зеленским.

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, согласно опубликованной информации, должна пройти сегодня в 13:00 по местному времени. Местом проведения указана главная столовая клуба Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида, США).

Трамп также отметил, что на мероприятие приглашены представители прессы.