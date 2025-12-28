Стало известно о тайном разговоре Зеленского и Стармера

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Британии Киром Стармером перед тем как отправиться в США на встречу с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Ранее этот разговор в СМИ не упоминался и не афишировался Киевом и Лондоном.

«В воскресенье, накануне встречи с Трампом, Зеленский сообщил, что провёл подробный телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером», — пишет агентство.

Подробности пока не разглашаются.

Представитель Зеленского в воскресенье также заявил, что Трамп и Зеленский во время встречи во Флориде проведут телефонный разговор с европейскими лидерами.

Ранее издание Telegraph сообщило, что британский премьер не присутствовал в субботу на переговорах с европейскими лидерами и Зеленским по причине чрезмерной «загруженности».