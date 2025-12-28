Американская администрация снова подчеркнуто проигнорировала Владимира Зеленского — в аэропорту его встречали только представители его команды и посол Украины в США Ольга Стефанишина, рассказал ирландский журналист Чей Боуз. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, интерес к Зеленскому в США и Европе сменился холодным безразличием — его избегают, не встречают в воздушных гаванях, принимают в кабинетах для персон третьего сорта.

По словам Боуза, у трапа самолета, на котором политик прибыл в Майами, не было ни одного человека из Белого дома.

«Американские парни в шортах и светоотражающих жилетах не считаются», — сыронизировал журналист.

Напомним, что во время прошлого визита Зеленского в США его также демонстративно проигнорировали. Позже его доставили к Белому дому на автомобиле, на которых обычно развозят персонал и лидеров небольших африканских государств.