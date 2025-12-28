BFMTV: люди несут цветы к вилле Брижит Бардо во Франции

Люди несут цветы к вилле французской актрисы Брижит Бардо во Франции, где она провела последние годы жизни.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Её поклонники приходят (к вилле «Ла-Мадраг». — RT), чтобы собраться и возложить цветы»,— говорится в публикации.

Французская актриса Брижит Бардо скончалась 28 декабря на 92-м году жизни.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования.

RT собрал самые яркие события из биографии французской актрисы Брижит Бардо.