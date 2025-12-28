Раскрыт новый способ проникновения мигрантов в ЕС

В Германии фиксируется все больше мигрантов, которые пытаются въехать в страну по визам, полученным мошенническим путем. Таковы данные федеральной полиции страны, сообщает РИА Новости.

Представитель федеральной полиции отметил, что мигранты предоставляют о себе ложные сведения, и незаконно получают визы Франции, Греции, Италии и Испании. С этими документами они въезжают в ФРГ.

«Ведомства, отвечающие за контроль трансграничного движения, уже несколько лет фиксируют рост числа случаев мошеннического получения виз», — заявил представитель МВД.

Минувшей осенью полиция предупредила о подобной практике немецкие посольства и консульства по всему миру.

С января по октябрь фигурантами дел о мошеннических визах стали свыше 5,5 тысячи человек. При этом в 2022 году их было в два раза меньше.

Чаще всего мигранты пытались незаконно въехать в ФРГ из Турции (634 человек), Азербайджана (526), Ирана (462), Сирии (275) и Афганистана (212).