В Майами Зеленского встретили у трапа три человека

Украинского президента Владимира Зеленского в Майами встретили три человека. Видео опубликовала "Страна.ua".

На кадрах глава государства после перелета спускается по трапу из самолета. Руку ему пожимают посол Украины в США Ольга Стефанишина и два чиновника. Один из них одет в военную форму, а другой - в классический костюм.

В 21:00 мск во Флориде состоятся переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как ранее заявлял украинский лидер, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по словам лидера республики, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Американский президент перед встречей с Зеленским провел день на поле для гольфа. В это время его высокий гость написал в соцсети, что для Украины идут одни из "самых дипломатических дней года", а многое "может решиться к Новому году".