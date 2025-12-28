Стал известен наряд Зеленского для встречи с Трампом

Владимир Зеленский прибыл во Флориду в традиционной для него черной футболке, брюках и ботинках. Об этом пишет «Комсомольская правда».

На протяжении многих лет украинский лидер выбирал худи, толстовки, футболки — черные, синие, зеленые. В них он посещал официальные мероприятия в США, Европе. Свой выбор политик объяснял сложной ситуацией в стране, военным положением.

Во время первой встречи с президентом США Дональдом Трампом он не изменил своей привычке, чем вызвал гнев хозяина Белого дома.

В дальнейшем, под давлением обстоятельств и уступая просьбам супруги и европейских партнеров, Зеленский стал одеваться более официально. Смену имиджа заметили и одобрили как политики, так и журналисты.

Зеленский по просьбе одного человека сменил одежду в военном стиле на костюм

В последние недели отношения между Киевом и Вашингтоном снова ухудшились на фоне призывов из США к проведению выборов на Украине, принятию положений мирного плана.

По мнению экспертов, именно этим вызвано появление украинского лидера в черном поло в Майами.

Ранее сообщалось, что Трамп встретится с Зеленским в Белом доме в воскресенье, 28 декабря, в 21:00 мск. Стороны обсудят мирную сделку, вопросы финансирования и поставок вооружений.