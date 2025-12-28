Трамп раскритиковал работу ООН по Украине

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал деятельность Организации Объединенных Наций (ООН) в контексте урегулирования конфликта на Украине. По его словам, международная организация не справляется со своей миротворческой миссией.

«США подменяют собой ООН усилиями по урегулированию, эта организация не помогает в миротворчестве», — заявил американский лидер. Сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.

Ранее American Thinker сообщило, что президент США Дональд Трамп не связывает с предстоящим визитом главой Украины Владимира Зеленского ожидания каких-либо серьезных результатов. Как передает RT, Трамп, по сути, просто дает возможность высказаться Зеленскому и некоторым европейским политикам, не рассчитывая на реальные дипломатические прорывы.