Западные СМИ рассказали, чего ждет Трамп от встречи с Зеленским

Американский президент Дональд Трамп не ожидает ничего стоящего от очередного визита украинского лидера Владимира Зеленского в США. Об этом пишет American Thinker.

Как отмечает издание, встреча, вероятно, связана с предложенным «мирным планом» из двадцати пунктов, который европейские элиты разработали в противовес текущим переговорам главы Белого дома и его российского коллеги Владимира Путина.

Однако, уточняет автор, европейское предложение, по сути, отрицает достижение Россией каких-либо заявленных целей спецоперации, в связи с чем усилия украинского лидера выглядят не более чем очередной театральной постановкой, призванной продемонстрировать миру его неискреннее желание заключить мирное соглашение.

«Тем не менее президент Трамп продолжает предоставлять Зеленскому и «говорливым поджигателям войны» из Европы или — как предпочитают называть себя слабые, но громкие и угрожающие «лидеры» ЕС — «коалиции желающих» любую возможность лаять как маленькие собаки, бегать по кругу, покусывать Америку за пятки и метить ковер в Овальном кабинете», — говорится в материале.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ вариантом мирного плана из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности украинской армии на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими.