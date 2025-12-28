Раскрыта цель визита Нетаньяху в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в США может попросить у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа одобрения еще одной военной операции в секторе Газа, пишет обозреватель Таль Шалев в статье для CNN.

По его данным, глава США настаивает на реализации мер, направленных на урегулирование кризиса в анклаве.

Ключевые фигуры из окружения Трампа также высказывают разочарование тем, что обещанные меры не приняты, план прекращения огня не действует.

Нетаньяху улетел в США

Вместе с тем, Нетаньяху сталкивается с сопротивлением значимых израильских политических сил, настроенных на продолжение конфликта.

«Нетаньяху действует не в вакууме», — пояснил автор статьи.

В связи с этим, предположил обозреватель, глава кабмина может обратиться в Белый дом с просьбой о проведении еще одной военной операции, с тем, чтобы «бросить кость» ястребам в правительстве и после этого завершить противостояние.