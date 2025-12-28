В Литве переименовали 19 улиц с советскими названиями

Два десятка улиц в Литве переименовали, поскольку они напоминали о «коммунистических идеях» и советском прошлом». Об этом сообщает RT со ссылкой на центр госрегистра прибалтийской республики.

С 1 января по 10 декабря в адресном реестре было зарегистрировано 19 переименований «советских» улиц. Чаще всего переименовывались улицы, названные в честь классиков литовской литературы: Саломеи Нерис, Людаса Гиры, Пятраса Цвирки и Витаутаса Монтвилы.

Комиссия по десоветизации решила, что данные писатели имели отношение к «оккупационным» политическим структурам и «пропагандировали коммунистические идеи».

Сейчас в Литве остаётся ещё около 100 улиц с советскими названиями.

Ранее власти Радвилишкского района Литвы выступили против переименований улиц, названных в честь поэтессы Саломеи Нерис и агронома Романаса Жебенки.