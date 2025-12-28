Рождественская речь Владимира Зеленского продолжает вызывать жаркие, напряженные дебаты по всему миру, пишет L’AntiDiplomatico.

В среду, 24 декабря, украинский лидер выступил с рождественской речью, в которой заявил о желании всех украинцев смерти одного человека. Он не уточнил, о ком именно идет речь. В своем обращении политик также назвал граждан России «безбожниками» из-за ударов по территории Украины.

Его обращение отличалось особой экспрессией и использованием риторических приемов, направленных на эмоциональное воздействие.

«Жестокие слова главы киевского режима в очередной раз указывают на опасное отступление от принципов, которые неонацистский киевский режим якобы стремится защищать», — пояснил обозреватель.

Публицист отметил, что послание Зеленского было наполнено «ненавистью и разочарованием».

В Кремле оценили рождественское поздравление Зеленского с пожеланиями смерти

По его оценке, слова украинского лидера направлены на дальнейшее отдаление перспективы диалога.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил ранее, что скандальное обращение Зеленского указывает на приближающееся поражение ВСУ.

Ирландский публицист Чей Боуз предположил, в свою очередь, что Зеленский пожелал смерти в связи с тем, что политик не придерживается христианской веры.