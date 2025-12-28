Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул намерение вывести войска страны с линии фронта, если Россия поступит таким же образом, после чего появится демилитаризованная зона. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщила газета Financial Times.

В обмен на эти действия лидер киевского режима запросил гарантии безопасности для Украины, которые бы четко определяли действия западных стран в случае нарушения мирного соглашения. Также он заявил, что Киев нуждается в стабильном финансировании войск и поддержке средств противовоздушной обороны, а также присутствии европейских армий на Украине.

По данным журналистов, Зеленский не рассчитывает, что Москва откажется от своих требований по урегулированию украинского кризиса, и на встрече с президентом США Дональдом Трампом планирует добиваться, чтобы Вашингтон оказал давление на Россию, передает газета.

Зеленский сделал важное заявление накануне переговоров с Трампом

По данным Белого дома, переговоры Трампа и Зеленского начнутся 28 декабря в 21:00 в Палм-Бич в американском штате Флорида. Там расположены находятся гольф-клуб и особняк главы Белого дома.