Макрон прокомментировал смерть Брижит Бардо

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал скончавшуюся сегодня актрису Брижит Бардо «легендой века» и «всемирным сиянием».

В соцсети X Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актрисы. Он вспомнил о фильмах с ее участием, ее «голосе, славе, благородном сострадании к животным». Макрон отметил, что в конце 1960-х годов Бардо стала первой скульптурной моделью для Марианны — женщины-аллегории Французской республики, воплощающей идеал свободы, равенства, братства.

«Брижит Бардо воплощала свободную жизнь. Французский образ жизни, всемирное сияние. Она трогала нас. Мы оплакиваем легенду века», — написал Макрон.

Легендарная французская актриса Брижит Бардо скончалась сегодня на 92-м году жизни.