Папа римский передал Украине гумпомощь в виде 100 тысяч пакетиков с супами

Папа римский Лев XIV передал три грузовика гуманитарной помощи регионам Украины.

© Вечерняя Москва

Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщила пресс-служба Святого престола.

— 100 тысяч пакетов, которые, если добавить немного воды, превращаются в питательные супы с курицей и овощами, — говорится в сообщении.

Как уточнили в Ватикане, помощь включает 100 тысяч порций дегидрированных супов, которые распределят в прифронтовых районах, чаще всего попадающих под обстрелы. Элемозинарий кардинал Конрад Краевский отметил, что этот дар стал жестом поддержки семей, вынужденных искать убежище и проходящих «дорогу скорби».

Также сообщается, что накануне католического Рождества понтифик призвал к 24-часовому перемирию на Украине. Кардинал добавил, что еще до праздника папа направил финансовую помощь нескольким странам, передает сайт Ватикана.

Ранее «Коалиция желающих», в которую входят страны, готовые предоставлять Украине военную, финансовую, гуманитарную или иную помощь, завершила работу над гарантиями безопасности для Киева.