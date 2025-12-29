Президент и премьер Польши поругались в соцсетях из-за "угрозы Запада"

Два высших должностных лица Польши в очередной раз публично поругались по политическим мотивам. По мнению премьер-министра республики Дональда Туска, слова президента Кароля Навроцкого о том, что Запад - это угроза для Польши, являются посягательством на ценности и суверенитет государства.

© Российская Газета

Их спор разразился в социальной сети Х.

"Президент Навроцкий вновь указал на Запад как на главную угрозу для Польши. В этом суть спора между антиевропейским блоком и нашей коалицией. Спор смертельно серьезный, спор о наших ценностях, безопасности, суверенитете. Восток или Запад", - написал Туск.

В ответ Навроцкий опубликовал пост, в котором подчеркнул, что ему трудно поверить, что оба политика заканчивали исторический факультет.

"Суть спора, скорее, в том, что премьер не умеет слушать с пониманием или намеренно ищет конфликт, потому что у него не сходятся бюджет, здравоохранение и т.д.", - подчеркнул президент.

В свою очередь Туск, комментируя эту публикацию, согласился со словами главы государства: ему тоже сложно поверить, что оба имеют историческое образование.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий, выступая на мероприятии в честь годовщины Великопольского восстания против Германии, заявил о готовности страны защищать свои западные границы. При этом он подчеркнул, что Польша продолжает ориентироваться на Запад.

Это не первый случай, когда разногласия политиков попадают в публичное пространство, главным образом в социальные сети. В середине ноября они уже обменивались колкостями. Тогда Туск написал: "Чтобы стать президентом, недостаточно победить на выборах". Навроцкий не менее колко на это ответил, что, чтобы стать премьером, недостаточно писать посты в социальных сетях.