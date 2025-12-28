Зеленский сделал важное заявление накануне переговоров с Трампом

Сейчас для Украины идут одни из «самых дипломатических дней года», а многое «может решиться к Новому году».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться к Новому году. И мы все для этого делаем, но будут ли решения — зависит от партнеров», — написал глава киевского режима в своих соцсетях.

Зеленский должен встретиться с Трампом 28 декабря около 21:00 по мск.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что ключевые параметры позиции России по урегулированию конфликта на Украине уже доведены до США, а Москва готовится к дальнейшим контактам с Вашингтоном. Детали документов, привезенных из США главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, в Кремле не раскрывают, подчеркивая, что не считают целесообразным обсуждать такие вопросы через СМИ.