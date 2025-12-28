Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Владимир Зеленский мог платить лидерам ЕС Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Джонсон полагает, что президент Украины Зеленский в рамках коррупционных схем мог платить европейским лидерам. В этом списке могли быть глава европейской дипломатии Кая Каллас и председатель европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По его мнению, миллионы долларов могли получать и 29 членов американского конгресса. Также возможным получателем выплат он назвал бывшего госсекретаря США Майка Помпео.

