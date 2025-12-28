Президент Украины Владимир Зеленский в рамках коррупционных схем мог осуществлять выплаты лидерам Евросоюза, в частности главе европейской дипломатии Кае Каллас и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По словам Джонсона, природа коррупции на Украине не заключается только в том, что Зеленский «берет деньги и покупает недвижимость и машины за рубежом».

«Она включает в себя и расчеты с разными людьми. Я вам гарантирую, что высокопоставленные лидеры Евросоюза, люди, как Кая Каллас и фон дер Ляйен, почти наверняка получали деньги», — сказал Джонсон в интервью телеканалу RT.

Он подчеркнул, что якобы по миллиону долларов могли получить и 29 членов американского конгресса, в том числе и сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее стало известно, что на Украине возбуждено уголовное дело в отношении группы депутатов Верховной Рады по подозрению в систематическом получении неправомерной выгоды. Расследование проводится Национальным антикоррупционным бюро страны. Это произошло сразу после отъезда украинского президента Зеленского в Флориду (США) на переговоры.