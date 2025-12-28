Рада рассмотрит отставку высших должностных лиц на Украине

В Верховную раду Украины поступили проекты постановлений об освобождении от должностей главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Согласно размещенной на сайте информации, в ходе 14-й сессии Верховной рады IX созыва депутат Александр Дубинский зарегистрировал два проекта постановлений, которыми предлагается уволить Василия Малюка с должности председателя СБУ, а также освободить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины. В документах не указаны основания, по которым инициируется их отставка. В течение 30 дней профильный комитет Верховной рады обязан рассмотреть данные проекты и подготовить выводы для дальнейшего их рассмотрения парламентом.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас». Целью операции было раскрытие крупной коррупционной схемы в энергетическом секторе. Следствие назвало Тимура Миндича главным координатором этой схемы. Участники преступной группы отмыли не менее 100 миллионов долларов США. Кроме того, в декабре на Украине возбудили новое уголовное дело в отношении группы депутатов Верховной Рады по подозрению в систематическом получении неправомерной выгоды.