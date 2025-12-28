Стало известно о «новом состоянии тревоги» Европы из-за США

США разорвали свой долгий исторический союз с Европой. Этот разрыв следует признать главным итогом 2025 года, пишет издание El Pais.

Авторитетная испанская газета отмечает, что уходящий год внес немало нового в историю, но самое важное — изменение традиционных политических отношений США и Западной Европы.

«Если оглядеть уходящий год, то одной новости достаточно, чтобы сделать его символом нашей эпохи: в 2025 году США разорвали свой 80-летний альянс с Европой, вероятно, самый долгий в истории», — отмечает колумнист издания.

В статье говорится, что американские военные пока еще не покинули страны ЕС и Вашингтон не закрыли свои европейские базы. Однако президент США Дональд Трамп враждебно настроен по отношению к Брюсселю и занят сближением с Россией. Таким образом, и сама НАТО и ее 5 статья могут стать пустой декларацией.

В начале декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. В ней критикуется руководство ЕС, ведущее европейские страны к цивилизационному уничтожению. Брюсселю американцы вменяют неверную миграционную политику, цензуру и подавление политической оппозиции, резкое падение рождаемости, а также потерю национальной идентичности и самоуважения.

ЕС и США предрекли военный раскол

Также отмечается, что страны ЕС могут утратить экономический и военный потенциал, и не смогут быть надежными союзниками США.