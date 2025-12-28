Европа вступила в состояние тревоги на фоне политики США

Испанское издание El País в своей аналитической статье рассматривает текущее состояние отношений между Европой и США, отмечая возникновение, по его оценке, нового этапа напряженности. Публикация указывает на ряд недавних действий Вашингтона, которые, по мнению авторов, способствовали росту озабоченности среди европейских союзников.

В числе таких действий газета называет обновленную стратегию национальной безопасности США, политику в отношении Гренландии, а также введение персональных санкций против нескольких граждан Европейского союза. Последняя мера, как сообщает издание со ссылкой на анонимный европейский источник, была воспринята как демонстрация отношения к Европе как к сфере влияния, что вызвало резкую критику в Брюсселе.

При этом El País признает, что в американском политическом и военном истеблишменте продолжает сохраняться консенсус относительно стратегической важности сохранения прочных трансатлантических связей. Но на фоне растущей неопределенности и, как пишет издание, «враждебных шагов», европейские страны сталкиваются с необходимостью переосмысления своей оборонной автономии.

Газета обращает внимание на сохраняющуюся сильную зависимость безопасности Европы от Соединенных Штатов, несмотря на значительные оборонные бюджеты государств-членов ЕС. По мнению авторов статьи, совокупные расходы, которые в 2025 году могут приблизиться к 380 миллиардам евро, пока не трансформировались в реальную, способную к сдерживанию, независимую оборонительную мощь. Это, как заключает издание, поддерживает состояние стратегической тревоги и стимулирует дискуссию об ускорении процессов в рамках общей политики безопасности и обороны ЕС.