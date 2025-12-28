СМИ забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским перед встречей с Трампом

Владимир Зеленский получил тяжелый удар от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, пишет Telegraph.

В субботу, 27 декабря, в НАБУ заявили, что детективы бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте.

По данным портала, в этот момент украинский лидер уже покинул страну и находился в Канаде — политик решил перед встречей с Трампом провести консультации с рядом официальных лиц.

«Сотрудники провели обыск в здании парламента в Киеве. Это стало новым ударом по Владимиру Зеленскому, который еще не оправился от последствий скандала с откатами в энергетическом секторе на сумму £76 млн [7,9 млрд рублей]», — пояснили журналисты.

По словам обозревателей, новый виток расследования нанес удар по Зеленскому в сложный момент, перед важными переговорами в США, в ходе которых он надеется получить поддержку по ключевым вопросам.