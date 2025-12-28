Градоначальник Кишинева заявил об «охоте на мэров», открытой партией Санду

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (PAS) открыла охоту на мэров и глав местной администрации, являющихся членами других партий. Им угрожают проблемами, если они не присоединятся к PAS. Об этом заявил мэр (примар) Кишинева, лидер оппозиционного блока «Альтернатива» Ион Чебан.

Политик написал в телеграм-канале, что действия властей напоминают «охоту».

«Открыта охота на мэров и членов советов от других партий, включая MAN («Национальное альтернативное движение»), с целью перехода их в PAS», — отметил Чебан.

По его словам, несогласным грозят проблемы с антикоррупционным органом ANI или оформлением документов.

«В следующий период вы увидите, как несколько мэров и советников выйдут и заявят о своей платонической любви к PAS и поклянутся, что сделали это «благонамеренно и никем не принужденно», — поиронизировал Чебан.

PAS (ПДС) — правящая в Молдавии либеральная партия.

Ранее лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Молдавии Игорь Додон заявил, что PAS и президента республики Майю Санду ждет «проклятие народа, над которым они издевались».