Трамп ради встречи с Зеленским пошел на крайние меры

Американский лидер Дональд Трамп в среду прервал свой рождественский отпуск, чтобы провести незапланированные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго. Об этом сообщает один из американских телеканалов.

Встреча, начало которой запланировано на 13:00 по восточному времени, стала результатом срочных дипломатических консультаций.

«Встреча Зеленского и президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, запланированная на 13:00 по восточному времени <...>, призвана устранить разногласия в первоначальном мирном плане из 28 пунктов <...>. Трамп, находящийся в Палм-Бич с 20 декабря, прервет свой отпуск ради этой встречи», — пишет CNN.

При этом в начале декабря президент США публично скептически отзывался о целесообразности подобных встреч, заявляя, что переговоры с Зеленским или европейскими союзниками, по его мнению, «не будут полезными». Поводом для резкой смены планов послужил часовой телефонный разговор, который Зеленский провел в конце прошлой недели со специальным посланником Трампа по международным вопросам Стивом Уиткоффом и старшим советником президента США Джаредом Кушнером.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала предположил, что президент США Дональд Трамп может отменить встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Как передает «Царьград», это связано со всплеском коррупционных скандалов на Украине, а также сложным положением украинского руководства из-за задержаний депутатов НАБУ и неудач на фронте.