Умерла легендарная актриса Брижит Бардо
Легендарная актриса Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости.
Дата и место похорон пока не называются.
Брижит Бардо — французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница. Являлась одним из секс-символов 1950—1960-х годов.
Начала кинокарьеру в 1952 году, получила мировую известность благодаря ленте «И Бог создал женщину» (1956).
В течение двадцатилетней карьеры в шоу-бизнесе Бардо снялась в 48 фильмах, участвовала в многочисленных музыкальных программах и записала порядка 80 песен; номинировалась на британскую премию BAFTA за роль в картине «Вива, Мария!» (1965).
В 1970 году Бардо была выбрана первой моделью для бюста Марианны, официального символа Франции.
С начала 1970-х годов — активистка движения за права животных, основательница и глава фонда защиты животных «Фонд Брижит Бардо».