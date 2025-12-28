Умерла легендарная актриса Брижит Бардо

Легендарная актриса Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости.

Дата и место похорон пока не называются.

Брижит Бардо — французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница. Являлась одним из секс-символов 1950—1960-х годов.

Начала кинокарьеру в 1952 году, получила мировую известность благодаря ленте «И Бог создал женщину» (1956).

В течение двадцатилетней карьеры в шоу-бизнесе Бардо снялась в 48 фильмах, участвовала в многочисленных музыкальных программах и записала порядка 80 песен; номинировалась на британскую премию BAFTA за роль в картине «Вива, Мария!» (1965).

В 1970 году Бардо была выбрана первой моделью для бюста Марианны, официального символа Франции.

С начала 1970-х годов — активистка движения за права животных, основательница и глава фонда защиты животных «Фонд Брижит Бардо».