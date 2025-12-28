Вулкан Этна выбросил лаву на высоту 400 метров

Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров, заметен столб дыма и пепла. Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Новая фаза активности Этны началась 24 декабря. Камеры ученых фиксируют выбросы «раскаленного материала».

Сегодня ученые сообщили в соцсети X, что началось повторное извержение лавы. Столб дыма и пепла поднялся на несколько километров выше вершины Этны, а затем был отнесен ветром на запад.

«Активность растет, образовались лавовые струи высотой 300–400 метров», — сказано в сообщении.

Аэропорт города Катания, расположенного у подножья вулкана, пока работает без перебоев.