Встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится на два часа раньше запланированного срока и теперь пройдет в 21.00 по Москве. Говорят, что сдвиг в программе произошел оттого, что из плана встреч Зеленского выпал пункт переговоров в ФБР. А западные СМИ вообще сообщают, что у Зеленского в США случился гипертонический криз из-за стресса.

Как предполагают западные журналисты, это могло произойти из-за трудностей перелета. В этот раз Зеленскому, по данным канала «Condottiero», пришлось вылетать не из привычного Жешува, а из Люблина. Что на 200 км дальше от украинской границы. Сообщается, что вылет из Жешува был закрыт поляками по причине «беспилотной опасности». Самолет Зеленского приземлился в аэропорту Флориды вчера поздно вечером. Перед этим, правда, борт с нелегитимным украинским президентом делал остановку в Канаде, где шоумен-попрошайка якобы сумел договориться о выделении Украине очередных 2,5 млрд долларов.

В США главу Украины ждет не столь благоприятный прием. Во-первых, Трамп уже заявил, что 20 пунктов плана Зеленского – «пустышка», которая не имеет смысла, пока она не согласована с США. При этом у главы Украины опять «нет козырей» - накануне ВС РФ взяли Мирноград и Гуляйполе, а перед самым отъездом Зеленского Киев опять был полностью «обесточен». На этом фоне уверять Трампа в «сильной позиции» Украины – затруднительно. В Киеве, между тем, подконтрольное ФБР НАБУ шерстит депутатов из провластной фракции «Слуги народа», Так что, если Зеленский проявит несговорчивость, к его приезду может выйти «новая порция» антикоррупционного сериала.