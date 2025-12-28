Западные страны не в состоянии насытить Владимира Зеленского — ни какая-либо одна страна, ни все в целом не смогут выплатить политику $800 млрд, подчеркнул в эфире Youtube-канала Deep Dive подполковник ВС США Даниэл Дэвис.

В субботу, 27 декабря, Зеленский заявил, что для восстановления Украины после завершения конфликта Киеву потребуются $800 млрд.

«Ребята, $800 млрд? Кто будет это оплачивать? Мы все уже наблюдали, как было тяжело Европейскому союзу найти $90 млрд на поддержку Киева до 2028 года. Тут почти в десять раз больше, откуда вы собрались их брать? Это гигантская сумма, и я не представляю, кто за всё это будет платить», — отметил аналитик.

Дэвис уточнил, что западные партнеры не в состоянии дать Украине те суммы, которые требует украинский лидер на ее восстановление.

Ранее в западных массмедиа появились публикации о коррупционных схемах, реализованных Зеленским и его соратниками. По данным журналистов, украинский лидер ежемесячно выводит в арабские страны порядка $50 млн. Кроме того, он направляет средства в европейские страны и США.