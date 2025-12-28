Премьер-министр Британии Кир Стармер не участвовал в телефонной беседе Владимира Зеленского с европейскими лидерами, предшествующей американо-украинским переговорам в Мар-а-Лаго. Об этом пишет издание The Daily Telegraph.

Кабинет Стармера заявил, что премьер пропустил общение с Зеленским из-за «перегруженного графика». В итоге Британию представлял Джонатан Пауэлл, советник по национальной безопасности.

Стармер, Макрон и Мерц обсудили мир на Украине

В субботу вечером Зеленский провел телефонный разговор с лидерами Франции, Германии, Италии и Польши. Сегодня глава киевского режима встретится с президентом США, чтобы обсудить мирный план по Украине.

Ранее Зеленский заявил, что новый мирный план «готов примерно на 90%». Он готов вынести свою последнюю версию мирного плана на референдум, если Россия согласится на прекращение огня продолжительностью не менее 60 дней, отмечает The Daily Telegraph.