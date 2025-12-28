СМИ заявили о ссоре Мерца и Макрона из-за Путина

Отношения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца предельно натянуты. Лидеры близки к открытому столкновению из-за разного политического видения отношений с Москвой. Ситуацию усугубило предложение француза возобновить диалог с главой России Владимиром Путиным, сообщает издание Der Spiegel.

Издание пишет, что Макрон не согласовал свою позицию с Мерцем, делая заявление о необходимости общения с Путиным. Канцлеру приходится «демонстративно не замечать этот момент», чтобы не доводить дело до открытой ссоры с официальным Парижем.

Однако разногласия между Макроном и Мерцем все сложнее утаивать, поэтому в скором будущем не исключено прямое столкновение лидеров.

На прошлой неделе Макрон призвал страны ЕС возобновить контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

Немецкая пресса отметила, что Мерц недоволен этим предложением французского коллеги. Он не считает его «значимым вкладом в мир или в европейское единство».