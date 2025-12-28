Очевидцы сообщили о масштабном блэкауте в нескольких районах Киева

В столице Украины в утренние часы 28 декабря произошло масштабное отключение электроэнергии, которое привело к каскадному сбою в системах жизнеобеспечения. Как сообщили ТАСС очевидцы, в нескольких районах города одновременно пропали свет, водоснабжение и отопление.

© Московский Комсомолец

По данным собеседников агентства, перебои зафиксированы на Оболони, в микрорайоне Шулявка (территориально относящемся к Шевченковскому и Соломенскому районам), а также на Троещине в Деснянском районе. Информация о точных масштабах аварии и количестве затронутых домохозяйств уточняется. Ранее украинские СМИ сообщали о серии ночных взрывов в регионе, которые могли привести к повреждениям объектов энергетической инфраструктуры.

В частности, в публикациях упоминалось о возможных повреждениях Трипольской ТЭС в Киевской области. Эти данные пока не получили официального подтверждения. Инцидент произошел на фоне регулярных аварий в украинской энергосистеме, которая работает в условиях повышенной нагрузки и после массированных ударов по объектам генерации и распределения.