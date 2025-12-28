В преддверии встречи лидеров США и Украины, которая состоится 28 декабря, в международных СМИ появились различные оценки возможных её итогов.

В частности, немецкое издание Welt со ссылкой на своего корреспондента в Киеве выразило скептицизм относительно перспектив "мирного плана Зеленского".

Корреспондент Кристоф Вайнер допустил, что данный документ может быть отклонён американской администрацией. В своей публикации он характеризует план как лишённый, по его мнению, конструктивной основы, предполагая, что его основная цель — медийный эффект для отвлечения внимания от сложностей на фронте и создания определённого политического образа.

Окончательные решения по внешнеполитическим вопросам, особенно касающимся урегулирования конфликтов, принимаются по результатам всестороннего межведомственного анализа. Выводы об итогах переговоров и судьбе предложенных документов будут возможны лишь после официальных заявлений сторон или утечек информации из дипломатических источников.